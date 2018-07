Defesa pede habeas corpus para atropelador Os advogados de defesa do universitário Alex Kozloff Siwek, de 21 anos, entraram, ontem à tarde, com um pedido de habeas corpus para seu cliente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele está preso desde o dia 10 por ter atropelado, na Avenida Paulista, o operador de rapel David Santos Sousa, também de 21, decepando-lhe o braço e fugindo sem prestar socorro. O membro cortado foi jogado no Córrego do Ipiranga, na zona sul da capital, segundo o atropelador.