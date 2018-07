Denunciado ex-deputado do PR por colisão que matou 2

O juiz da 2ª Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba, Carlos Henrique Licheski Klein, determinou o envio dos autos para distribuição a uma das duas varas do Tribunal do Júri. Os promotores Danuza Nadal e Marcelo Balzer Correia, que assinam a denúncia, se pronunciaram por meio de nota. "Em 14 anos de atuação no Ministério Público, sendo os últimos dois na Promotoria de Delitos de Trânsito, este foi o caso de infração no trânsito mais violento em que atuei", destacou Danuza.

A denúncia diz que "por volta de 0h15, ele (Carli) saiu de um restaurante no bairro Batel, onde havia ingerido diversas taças de vinho, dirigindo seu veículo, mesmo após ser advertido de que não estava em condições para conduzir veículo automotor, por causa de seu aparente estado etílico e mesmo ciente de que geraria risco à segurança do trânsito". Laudos mostraram que ele tinha concentração de 7,8 decigramas de álcool por litro de sangue. Ele dirigia mesmo com a CNH suspensa.

No documento, os promotores afirmam que, cerca de 35 minutos depois, num cruzamento, ele passou com seu automóvel a uma velocidade entre 161 e 173 quilômetros por hora. Ali eram permitidos 60 quilômetros por hora. O veículo teria decolado, atingindo o eixo traseiro do carro dirigido por Yared, que ficou impossibilitado de qualquer manobra defensiva, motivo pelo qual o MP considerou se tratar de homicídio qualificado. Yared e Almeida morreram na hora.

Defesa

O advogado Roberto Brzezinski, que defende Carli, não comentou a denúncia. Caso ela seja recebida pela Justiça, testemunhas e o réu serão ouvidos. Após as alegações finais de cada uma das partes, o juiz poderá determinar que o caso vá a júri popular. Carli renunciou ao mandato de deputado antes de o Conselho de Ética analisar o caso, o que poderia resultar na cassação e perda dos direitos políticos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.