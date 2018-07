Destaques do Estadão Noite desta terça-feira, 9

No Estadão Noite desta terça-feira, 09, o sociólogo e professor da USP Wagner Iglecias comenta as mudanças no cenário eleitoral e tendências para as próximas pesquisas de intenção de voto. Dora Kramer, colunista de política, enfatiza as contradições das falas da presidente Dilma Rousseff a respeito das denúncias sobre o esquema de corrupção na Petrobrás. No campo da política econômica, o blogueiro Iuri Dantas recupera promessas que foram feitas e não cumpridas, levando à atual crise e alteração pela Moody´s do sinal do rating do crédito brasileiro de 'estável' para negativo.

O dia também foi marcado por novidades tecnológicas. Camilo Rocha, editor do Link, avalia os novos produtos anunciados pela Apple, especialmente o 'relógio inteligente'. A empresa estaria recuperando o fôlego após morte de Jobs?

Por fim, o jornalista esportivo Mateus Silva Alves questiona a política da Conmebol e a criação de uma 'edição extra' da Copa América.

