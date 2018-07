Dezesseis entidades aderem a protestos em Sorocaba

O Movimento Contra Catraca e o Movimento Popular da Juventude farão panfletagens nas ruas defendendo a tarifa zero nos ônibus. Trabalhadores do transporte coletivo vão aderir aos protestos, mas não devem paralisar o serviço de ônibus. Os veículos vão circular de faróis acesos e, se houver greve, será parcial. Até a tarde desta quarta-feira, estava previsto o funcionamento normal do comércio e de serviços. A Polícia Militar, a Defesa Civil e a Guarda Municipal foram postas em alerta, mas prevalece a orientação de intervir apenas se houver violência. A pauta unificada reivindica redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, fim do fator previdenciário, valorização do aposentado, mais verbas para saúde e educação, reforma agrária e melhoria no transporte público.