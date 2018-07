Dilma convoca brasileiros para vacinação contra a gripe

A presidente Dilma Rousseff destacou nesta segunda-feira, 25, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, que começa hoje em todo o País e vai até o dia 13 de maio. Dilma afirmou que o governo disponibilizou 33 milhões de doses para a imunização de 30 milhões de brasileiros, entre eles idosos, índios, crianças entre seis meses e dois anos - que tomarão duas doses -, grávidas e trabalhadores da saúde. Ela convocou a população a comparecer a um posto de saúde para a imunização: "O atendimento vai ser rapidinho, de graça e vai te proteger."

De acordo com Dilma, desde que a campanha de vacinação contra a gripe começou no Brasil, há 13 anos, o número de internações por causa de pneumonia caiu 60% na rede pública de saúde, principalmente entre os idosos. "É uma grande conquista, que agora estamos ampliando", disse, em referência ao fato de o público-alvo na campanha deste ano ter sido estendido às crianças, gestantes e aos trabalhadores da área de saúde.

No programa, a presidente também lembrou que a imunização contra o rotavírus está inclusa no cartão de vacinação das crianças. Dilma disse que pesquisas mostram redução no número de internações e de mortes de crianças em consequência das diarreias causadas pelo rotavírus a partir de 2006, quando o País incluiu a vacina contra o rotavírus no sistema público de saúde.