Dilma diz que recebeu escolha de d. Orani 'com alegria' A presidente Dilma Rousseff gravou mensagem em homenagem a d. Orani Tempesta, arcebispo do Rio, escolhido neste domingo, 12, como cardeal pelo papa Francisco. Na mensagem, Dilma disse que recebeu a noticia da escolha de d. Orani "com alegria" e destacou o "grande trabalho" dele como arcebispo do Rio e na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em julho. "Parabéns e boa sorte ao novo cardeal", afirmou ela, em felicitação gravada para a Rede Vida de Televisão e exibida nesta segunda-feira, 13, no telejornal da emissora.