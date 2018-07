Dilma passa por exames de rotina em hospital de São Paulo

Antes dos exames, Dilma se reuniu na capital paulista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a secretaria de imprensa, que não divulgou detalhes sobre a reunião.

Em 2009, Dilma teve diagnosticado um câncer no sistema linfático e realizou tratamento contra a doença no Hospital Sírio-Libanês, mesmo hospital onde ela realizou os exames desta quinta-feira.

De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência da República, Dilma fez um check-up, com exames "periódicos", normais para qualquer pessoa com a idade da presidente, que está com 64 anos.

Após os exames, a presidente segue no final desta tarde para Mendoza, na Argentina, onde participará de uma reunião de cúpula do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)