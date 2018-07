Dilma vê vitória contra impunidade em júri do Carandiru A presidente Dilma Rousseff comentou, nesta quinta-feira, 3, em seu Twitter, o resultado do julgamento do massacre do Carandiru. Segundo a presidente, o fim do julgamento representa uma vitória contra a impunidade. "O julgamento do Carandiru, com amplo direito de defesa e dentro das regras do Estado de Direito, representa uma vitória contra a impunidade", escreveu Dilma.