Dois PMs são baleados no Complexo do Alemão Dois policiais militares foram baleados no fim da tarde desta quinta-feira, 17, no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de janeiro. Os PMs participavam de um patrulhamento de rotina quando se depararam com homens armados e se iniciou uma troca de tiros. Um dos policiais foi atingido de raspão no pé e outro na coxa direita. Após serem atendidos na Unidade de Pronto Atendimento da comunidade, os PMS, lotados na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Alemão, foram transferidos para o Hospital Central da Polícia Militar. Agentes do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) das UPPs e de outras unidades da região fazem buscas pelos criminosos.