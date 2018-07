Duas pessoas morrem em tentativa de assalto em SP

De acordo com uma testemunha, quatro homens entraram no local, dando início a uma troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado na cabeça e o barman, conhecido como Luís, foi baleado no maxilar, nas costas e de raspão no braço e nas costas.

Os dois foram encaminhados para o pronto-socorro Regional Sul, mas não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho do hospital. O caso foi registrado no 11ºDP.