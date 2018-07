Duplicação na Régis atinge 6,5 km na Serra do Cafezal

Os outros 12,5 km serão duplicados em segmentos, assim que o trecho inicial estiver concluído, o que deve ocorrer no primeiro semestre de 2014. À medida que as obras forem concluídas, a nova pista será liberada ao tráfego.

A duplicação está sendo feita fora da pista existente para reduzir a interferência no trânsito. Além dos serviços de terraplenagem, revestimento de encostas e pavimentação, está prevista a construção de nove viadutos nesse trecho inicial. A nova pista no trecho da serra terá três faixas de rolamento no sentido São Paulo - as duas existentes terão sentido único para Curitiba. No total, serão construídos sete quilômetros, com túneis, pontes e viadutos. Os quatro túneis vão somar quase dois quilômetros.

Com a duplicação na Serra do Cafezal, os 404 km entre São Paulo e Curitiba terão pista dupla. O trecho da serra é recordista em acidentes no Estado de São Paulo.