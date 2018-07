Dutra e Carvalho Pinto tem lentidão na volta do feriado

Próximo à cidade de Guaratinguetá (SP), por conta de obras na pista, o congestionamento na Dutra está entre os quilômetros 61 e 64. O tráfego flui somente na faixa da direita, devido à interdição da faixa da esquerda, na pista expressa. No sentido Rio de Janeiro, a CCR informou que há congestionamento na pista expressa por excesso de veículos, entre os quilômetros 175 e 171 e entre 180 e 178, na altura da cidade de Nova Iguaçu.

Já quem opta por voltar a São Paulo pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, a administradora Ecopistas informa, em seu último boletim, atualizado às 14h23, que a rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento dos quilômetros 47 ao 45, no acesso a Mogi das Cruzes. Entre os quilômetros 35 e 33 (região de Itaquaquecetuba) e do quilômetro 22 ao 20 (Guarulhos), também há trânsito lento por conta do excesso de veículos. No sentido interior e nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito flui bem.

A Ecopistas ainda esclarece que uma das pistas de cobrança automática da praça de pedágio em Itaquaquecetuba (km 32), na rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, está bloqueada para manutenção.

Na última hora, 2.620 veículos passaram pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em direção ao Interior, Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Litoral Norte e Rio de Janeiro, e 9.391 veículos, no sentido Capital.

Desde a zero hora de quarta-feira (22), quando teve início a contagem para o feriado, mais de 860 mil veículos passaram nas rodovias administradas pela Ecopistas. De acordo com informações do DER, as rodovias dos Tamoios, Oswaldo Cruz, Mogi-Bertioga e Floriano Rodrigues Pinheiro têm tráfego intenso, sentido São Paulo, e tempo instável, informa a Ecopistas.