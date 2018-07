É pedida prisão de ex-noivo da jovem que caiu de terraço A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta sexta-feira, 3 a prisão temporária, por 30 dias, de Leonardo Carvalho Oliveira, de 25 anos, suspeito de ter jogado a ex-noiva, a estudante de Direito Nívia Araújo, de 24 anos, pelo terraço do apartamento em que ela morava, no terceiro andar de um prédio no bairro Rocha, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A queda ocorreu no dia 1º. Nívia sofreu traumatismo craniano, foi operada e teve morte cerebral constatada ontem. Até a noite, Leonardo estava foragido.