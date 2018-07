Eduardo Paes melhora nota da organização da JMJ Avaliando a Jornada Mundial da Juventude, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, melhorou sua nota para o evento. Se no início da semana ele havia dito que a nota da organização "era mais perto de zero do que de dez", hoje Paes considerou que "está mais próxima de dez". "Perdemos as primeiras batalhas, mas ganhamos a guerra", afirmou, em entrevista, há pouco.