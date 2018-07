Em 2 meses, SP registra 176,5 mil casos de conjuntivite

Os sintomas da conjuntivite são irritação ocular, olho vermelho, edema nas pálpebras, prurido, intolerância à luz e aumento de secreção ocular. O vírus é transmitido no contato direto de mãos e olhos e por meio de objetos contaminados.

Para prevenir a doença é preciso lavar bem aos mãos com água e sabão ou com álcool em gel. Também é recomendado não coçar os olhos e lavar com frequência o rosto. Objetos pessoais como toalha, fronha e maquiagem não podem ser compartilhados. É indicado ainda evitar o banho em piscinas e locais com grande circulação de pessoas.