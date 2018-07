Em SP, número de praias 'ótimas' quase quadruplica

A classificação da Cetesb em ótima, boa, regular, ruim e péssima leva em conta o tempo em que cada praia esteve própria ou imprópria para banho nas medições semanais. Uma praia péssima é a que passou mais da metade do ano com bandeira vermelha. A boa, por sua vez, teve bandeira verde todo o tempo.

A companhia afirma que a melhora foi resultado de investimentos na rede de saneamento. Também neste ano houve menos chuvas, que levam poluentes para o litoral.

O litoral norte foi onde a qualidade mais subiu. Camburizinho e Jureia do Norte, em São Sebastião, e as Praias Vermelha e Vermelha do Norte, em Ubatuba, passaram de boas para ótimas. Maranduba e Picinguaba, na mesma cidade, foram de regulares para boas. Já a Perequê-Mirim, em Ubatuba, era péssima em 2011 - agora, é só ruim. Em Ilhabela, quatro praias estão na categoria "boa": Praia Grande, Curral, Sino e Julião - antes, era apenas o Saco da Capela.

Em Santos, todas as praias passaram de péssimas para ruins, menos Ponta da Praia, que continua na pior categoria. No Guarujá, Tombo e Astúrias, que eram boas, agora são consideradas regulares por terem ficado quatro e 12 semanas impróprias, respectivamente. Na Baixada Santista, só uma praia é considerada ótima: Guaratuba, em Bertioga. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.