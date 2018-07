Emboscada de boiadeiros mata 32 policiais no Quênia

Agentes que caçavam ladrões de gado numa remota região do norte do país, no sábado, foram atacados com metralhadoras e granadas de propulsão, numa embosca que a polícia disse ter sido realizada com "precisão militar".

"Recuperamos mais corpos, agora temos 32 no total. Eles foram emboscados pelos agressores que portavam armas sofisticadas, inclusive metralhadoras", disse à Reuters o comissário de polícia da vasta província do Vale do Rio Rift, Osman Warfa.

Autoridades disseram que a polícia estava perseguindo membros da comunidade étnica Turkana que teriam roubado gado da tribo Samburu. Os dois grupos costumam disputar reses, pastos e fontes de água.

Warfa disse que alguns dos agressores podem ser ex-integrantes das forças de segurança, hoje atuando como mercenários. As autoridades estão procurando mais corpos nas escarpas arborizadas onde os ladrões de gado costumam esconder as reses, segundo o policial.

A polícia havia perseguido os ladrões, pretendendo sitiar sua aldeia, mas acabaram surpreendidos pela emboscada, segundo Warfa.

(Reportagem de James Macharia)