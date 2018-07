Encontrada 5ª vítima de deslizamento no Recife Cinco corpos já foram retirados do soterramento de terra ocorrido no começo da manhã de hoje em duas casas no bairro de Ibura, no Recife, Pernambuco. Entre os mortos está uma criança de 8 anos. O rompimento de uma tubulação de água pode ter causado o deslizamento de terra, de acordo com os bombeiros, que continuam no local. Não há registro de outros desaparecidos. As vítimas foram identificadas como Francisco Sebastião da Silva, de 92 anos, Honorina Maria da Conceição, de 76 anos, Moabe José da Silva Junior, de 8 anos, Givanildo José da Silva, de 28 anos, e uma mulher conhecida como Genilda, de 22 anos.