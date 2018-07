Encontrado corpo de homem linchado após estupro

A mãe da menina fazia uma visita à irmã quando o suspeito se ofereceu para levar a criança a um parque localizado no bairro. Quando voltaram, a criança tinha as roupas sujas e estava assustada. A menina acabou contando à mãe que o tio a havia levado para um matagal e, enquanto tapava sua boca para que não gritasse, a estuprara. As duas mulheres chamaram a Polícia Militar, mas o acusado fugiu. A criança foi levada para uma unidade hospitalar onde foi constatada a violência sexual. De acordo com informações colhidas pela PM, o homem acusado da violência foi localizado e espancado até a morte pelos moradores. Em seguida, o corpo foi jogado no rio.

O cadáver encontrado tinha um ferimento na cabeça e vestia roupas semelhantes às usadas pelo suspeito, mas até o final da tarde desta quarta os familiares não tinham feito o reconhecimento. I.T.M. havia saído da prisão em março último, após cumprir parte da pena de 11 anos a que fora condenado sob a acusação de estuprar uma jovem de 18 anos, em Guarulhos, em março de 2006. Na ocasião, a Polícia Militar chegou a tempo de salvá-lo do linchamento pelos vizinhos que o cercavam e agrediam.