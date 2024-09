Toto Schillaci, artilheiro e melhor jogador da Copa de 1990, morre aos 59 anos

Eliminada nos pênaltis pela vice-campeã argentina na semifinal, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar com gol de Toto, venceu a Inglaterra por 2 a 1 na disputa pelo terceiro lugar, e o artilheiro marcou de novo. O outro gol foi de Roberto Baggio, que se despediu do ex-companheiro nas redes sociais. “Adeus, meu querido amigo”, escreveu.

O goleador da Copa de 1990 tem apenas 16 jogos pela seleção italiana, só balançou a rede uma vez por sua nação nas demais partidas que disputou além do Mundial. Em clubes, vestiu as camisas de Messina, Juventus, Inter de Milão e do japonês Jubilo Iwata.