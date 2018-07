Entidade classifica decisão do STF de vanguardista A decisão dos oito ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a favor dos atos da legalização da maconha como a Marcha da Maconha foi considerada hoje vanguardista pela Associação dos Juízes Federais (Ajufe). Em nota, o presidente da entidade Gabriel Wedy destacou que as manifestações não são apologia ao crime, e sim um exercício da liberdade de expressão.