ESCRITORA E POLÍTICA A escritora, política e líder feminista Zuleika Alambert morreu ontem, no Rio, aos 90 anos, de falência múltipla dos órgãos. Foi uma das duas primeiras mulheres a se eleger deputada estadual em São Paulo, em 1947, junto com Conceição Santa Maria. No ano seguinte, foi cassada com os deputados do Partido Comunista Brasileiro. Antes, apresentou projeto que previa abono de Natal e foi o embrião do 13.º salário.