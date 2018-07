Estado de saúde de jovem atingida por foguete é grave É grave, conforme boletim médico divulgado hoje, o estado de saúde da jovem Ana Paula da Silva, de 21 anos, atingida ontem por um foguete. O acidente aconteceu no pátio de um posto de combustíveis situado às margens da Rodovia BR-101, em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina. Ana Paula passou por uma cirurgia na cabeça e está sob observação permanente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Neurologia do Hospital São José, em Joinville (SC). "Ela suportou bem a cirurgia, mas segundo os médicos, se sobreviver ficará, com sequelas graves", informou o pai da jovem, Osmar da Silva. Ele, que reside em Guaramirim (SC), alugou uma casa na Praia de Itajubá para passar o ano-novo com a família. Conforme o Corpo de Bombeiros, que fez o primeiro atendimento em Ana Paula, a explosão provocou fratura do crânio e houve perda de massa encefálica. Ela participava da festa de fim de ano com um irmão e amigos, quando foi atingida pelo artefato. Segundo um dos amigos, o auxiliar administrativo Márcio Sardagna, o foguete partiu de uma casa de dois andares do lado oposto da rua.