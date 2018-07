Estudantes fazem ato no Rio contra a redução da maioridade penal O movimento Amanhecer Contra a Redução, nascido entre estudantes cariocas contrários à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que diminui de 18 para 16 anos a maioridade penal no País, promoveu atividades na Cinelândia, no centro do Rio, nesta terça-feira, 30. No mesmo dia, é esperado que a proposta vá a plenário.