Estudo mostra substâncias que atraem mosquito da dengue Cientistas da Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, identificaram dois grupos de substâncias que irão aprimorar as armas contra o mosquito da dengue. Segundo os pesquisadores, a descoberta será útil para melhorar armadilhas que atraem fêmeas grávidas do Aedes aegypti. O estudo será publicado esta semana na versão digital da revista científica "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).Durante a pesquisa, os cientistas colocaram recipientes com água limpa ao lado de infusões com folhas de bambu. Cerca de 85% dos ovos, em média, foram depositados nas infusões. Trabalhos anteriores já mostravam que o mosquito da dengue prefere deixar seus ovos na água com folhas em fermentação.Os pesquisadores norte-americanos descobriram quais substâncias são responsáveis pela preferência: bactérias que degradam as folhas produzem ácidos carboxílicos específicos e metil ésteres. Segundo o estudo, eles atuam "como poderosos estímulos para a deposição dos ovos (na água)".Coby Schal, co-autor do artigo, explicou à reportagem que dois elementos não podem faltar em uma armadilha eficaz: substâncias que só atraem mosquitos e estimulantes para a deposição dos ovos. "Nossa pesquisa já descobriu esse último elemento", afirma Schal. "Agora, vamos procurar o primeiro." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.