Ex-BBB Maria Melilo diz que tempo de solteira acabou A ex-BBB Maria Melilo chegou ao camarote Brahma, no carnaval de São Paulo, por volta das 23 horas e contou que ainda está passando por algumas privações, em razão do câncer de fígado que teve no ano passado. "Voltei a malhar faz dois dias, mas ainda não posso tomar bebidas alcoólicas. E não vou poder por um bom tempo", contou.