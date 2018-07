Ex-reitor da USP diz que havia verba e vê caça às bruxas Ao Estado, o ex-reitor João Grandino Rodas afirmou que havia disponibilidade orçamentária para os gastos deixados por sua gestão e criticou o que chamou de "caça às bruxas". "Não é lícito deixar sobra orçamentária maior do que a gestão passada deixou, com o intuito de fazer face às futuras flutuações da economia, pois de um lado, orçamento é, em princípio, para ser gasto no ano para o qual foi concedido; de outro, universidade não é banco." A reserva de R$ 2,5 bilhões ao fim do mandato, segundo ele, era suficiente para os compromissos.