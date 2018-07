Excesso de veículos congestiona três rodovias paulistas O excesso de veículos gerava pontos de lentidão em três rodovias de São Paulo, no fim da tarde de hoje. A Rodovia Anhanguera, segundo a Autoban, estava congestionada por um quilômetro na chegada à capital. Já a Ecovias informou que a Rodovia Anchieta apresentava morosidade por três quilômetros na chegada a São Paulo. Na Castello Branco, a fila se estendia do km 16, em Osasco, até o km 13, no Cebolão. No sentido interior, a via registrava morosidade do km 31 ao 32, em Itapevi. Nas demais estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior do Estado, o movimento era normal, sem registros de acidentes graves. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas vias dão acesso à Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas, à capital. Capital Às 17 horas, as vias paulistanas acumulavam 48 km de congestionamento. O índice corresponde a 5,8% dos 835 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e está abaixo da média para o horário, de 10%. A Marginal do Tietê reunia os três piores trechos de morosidade, que somavam 12,9 km. A Avenida dos Bandeirantes tinha trânsito ruim por 2,9 km, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Jaceguai, no sentido da Rodovia dos Imigrantes.