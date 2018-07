Execução em sede de torcida do Corinthians deixa 8 mortos Oito pessoas morreram na noite de ontem, após serem baleadas na sede da Pavilhão 9, torcida organizada do Corinthians localizada na Avenida dos Remédios, na zona oeste da capital paulista. Segundo informações da Polícia Militar, sete das oito vítimas foram encontradas mortas no local. Uma oitava pessoa, que também foi baleada, foi encaminhada ao Hospital das Clínicas pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu.