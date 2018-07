Executivos do UBS pedem clareza sobre novas regras de regulação bancária

O presidente do Conselho do banco suíço, Axel Weber, e o presidente-executivo, Sergio Ermotti, realçaram o exemplo do nível de alavancagem em editorial publicado no Wall Street Journal, no momento em que reguladores americanos, europeus e asiáticos reunem-se esta semana para o encontro anual em Davos.

"Isso deixa questões sobre o estímulo ao crescimento, particularmente à luz de pedidos de alguns de aumento nos níveis de alavancagem acima dos padrões internacionais de 3 por cento", escreveram os dois banqueiros.

A taxa de alavancagem age como um escudo para os requisitos de capital mínimo dos bancos. Uma taxa de 3 por cento significa que o banco precisa ter capital equivalente a 3 por cento do total de empréstimos, independentemente do risco.

Reguladores bancários globais estão divididos sobre a possibilidade de fixar o nível global mínimo em 3 por cento ou mais.

Weber e Ermotti do UBS reclamaram que as regras de alavancagem estabelecidas pelo acordo mundial de Basileia III não distinguem entre ativos de qualidade e de risco, o que pode forçar bancos a reduzir ativos de alta qualidade para reforçar os níveis de alavancagem e rentabilidade.

"Esses bancos teriam menos proteção contra os riscos de liquidez, aumentando assim a instabilidade --certamente não a conseqüência pretendida", escreveram os dois banqueiros.

(Por Katharina Bart)