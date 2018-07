Faltará água hoje em 13 bairros em Guarulhos Treze bairros da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, ficam sem água nesta quinta-feira durante um período de no mínimo seis horas, entre as 9h e 15h, para que seja realizada manutenção emergencial em uma adutora, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que abastece toda a região de Bonsucesso.