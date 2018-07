Família confirma que brasileiro morreu em esqui nos EUA

Martins estava nos EUA havia três meses para aperfeiçoar a língua inglesa, participar de um intercâmbio remunerado e aprender a esquiar na estação. "Ele tinha aproveitado a folga de quarta-feira (12) para esquiar e acabou sofrendo o acidente", disse a tia Cláudia Araújo Martins. De acordo com Cláudia, a família ainda aguarda o laudo das autoridades do país para ter maiores informações sobre as circunstâncias do acidente. A informação da seguradora do estudante aos familiares é de que ele esquiava sozinho quando sofreu o acidente.

Desde quarta-feira, Santos Martins estava desaparecido. O corpo dele foi localizado pela polícia norte-americana somente na madrugada de sexta-feira, na estação de esqui, próximo de uma árvore, com ferimentos na cabeça. A tia disse que estudantes de outros países, que frequentavam o intercâmbio com ele, perceberam ausência do rapaz e a procura teve início assim que a polícia foi comunicada.

Segundo Cláudia, os pais dele - o advogado Adriano Constante Martins e a professora Luciana Bezerra - não embarcaram para os EUA para cuidar do translado do corpo, que, assim como os serviços fúnebres, serão de responsabilidade do seguro de viagem que o estudante fez ao deixar o Brasil. Conforme os parentes, o corpo deverá chegar somente no próximo fim de semana por causa da necessidade de realização de autópsia, que será feita a partir de terça-feira, 18, porque segunda-feira, 17, é feriado nos EUA.

A mãe do estudante, Luciana Bezerra, postou mensagem no perfil no Facebook agradecendo as mensagens de apoio e informando sobre a repatriação do corpo do filho, chamado, carinhosamente, de "Preto". "Amigos, peço que entendam meu silêncio e ausência. Ainda não tenho forças para conseguir acolher o conforto de vocês, pois, antes disso preciso aceitar o meu próprio luto. A repatriação do corpo deve ocorrer em uma semana e até a chegada deste momento, me reservarei a ficar na companhia das coisas dele. Preciso desse tempo, por favor, não me entendam mal. De qualquer forma, conto com orações e boas energias de todos aqueles que de, alguma forma, tiveram o privilégio de conviver com o meu ''Preto''".