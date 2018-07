Família é refém de bandidos em apartamento em Niterói Policiais Militares cercam, desde o final da manhã, um edifício na Praia de Icaraí, região nobre de Niterói, no Grande Rio. Segundo as primeiras informações, três assaltantes que entraram no prédio disfarçados de entregadores foram descobertos e a polícia, acionada. Então, invadiram um apartamento no oitavo andar, fazendo uma família refém num dos apartamentos.