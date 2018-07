Fernão Dias tem congestionamento em direção a BH

Em seu site, a concessionária Autopista Fernão Dias informa outro ponto de lentidão, do quilômetro 773 ao quilômetro 768 na região de Campanha (MG). No local são realizadas obras que restringem uma faixa da via no sentido capital mineira. Além desses, um terceiro ponto de trânsito ruim estava localizado, às 14 horas (horário do último boletim divulgado), na região de Mairiporã (SP), entre os quilômetros 65 e 63.