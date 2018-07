Fiéis protestam em SP contra fechamento de igrejas Cerca de 80 fiéis de igrejas evangélicas fazem hoje um protesto na escadaria do Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM), os eles protestam contra a fiscalização da Prefeitura que está fechando os templos das igrejas por falta de alvará de funcionamento. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes ocupam a escadaria e não complicam o trânsito.