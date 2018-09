Fogo atinge loja de roupas dentro de shopping em SP Uma loja de vestuário situada no piso superior do Ita Shopping, no centro de Itapevi, região oeste da Grande São Paulo, foi atingida por um incêndio na madrugada de hoje. Pedestres que passavam pelo local e seguranças do shopping ligaram para os bombeiros após verem fumaça saindo do segundo pavimento do prédio, que já estava fechado. Quatro equipes dos bombeiros foram acionadas e controlaram o fogo rapidamente. Não houve feridos nem há informações sobre o que gerou o fogo.