Foragido é capturado após agredir mulher no Rio Um foragido da Justiça, de 28 anos, foi capturado hoje em Duque de Caxias (RJ), suspeito de agredir sua mulher. Ele foi preso em um lava rápido, no bairro 25 de agosto, onde trabalhava informalmente. Ele teria agredido sua companheira na última quarta-feira, 26. A vítima prestou queixa e foi encaminhada para os órgãos de apoio à mulher. O homem tem passagens por roubo com arma de fogo e um mandado pendente por tentativa de latrocínio.