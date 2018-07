Forças de segurança da Nigéria matam 13 membros de quadrilha

Uma equipe de policiais e soldados invadiram o acampamento no começo da sexta-feira e matou 13 membros da quadrilha em um tiroteio, disse o porta-voz da Polícia de Rivers, Ben Ugwuegbulam à Reuters. Ele não deu detalhes sobre o que aconteceu com o turco, chamado por ele de Bayram Karakus.

Sequestros extorsivos são comuns no litoral do Delta do Níger, que abriga a maior indústria de petróleo africana. A maioria dos sequestrados é de nigerianos, mas trabalhadores do setor de petróleo e construção também são alvos.

(Por Tife Owolabi)