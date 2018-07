Fortes resultados corporativos impulsionam alta de ações europeias

O índice FTSEurofirst 300 <.FTEU3>, que reúne os principais papéis do continente, subiu 0,92 por cento, a 1.317 pontos.

Os ganhos na Europa foram estimulados pelo índice alemão DAX <.GDAXI>, que subiu 1,9 por cento, e por mercados periféricos da zona do euro, como Espanha e Itália.

As bolsas na França e na Reino Unido, contudo, tiveram altas menos expressivas, afetadas pela queda da farmacêutica francesa Sanofi <SASY.PA> e do Standard Chartered Bank <STAN.L>, depois que ambos divulgaram resultados abaixo do esperado.

"Ainda vemos um mercado forte a caminho do fim do ano, depois da recente fraqueza e permanecemos com tendência de alta", disse o diretor de negociações da Guardian Stockbrokers, Atif Latif.

"Os balanços têm sido positivos nas últimas semanas e os dados macro com tendência de alta".

As ações o UBS <UBSN.VX> tiveram o maior ganho, de 5,8 por cento, depois que o banco superou as projeções, ao registrar alta de 32 por cento no lucro líquido em relação ao ano anterior. A farmacêutica suíça Novartis <NOVN.VX> e a empresa de telecomunicações holandesa KPN <KPN.AS> também subiram após seus resultados ficarem acima das expectativas.

Cerca de um quarto das empresas listadas no STOXX Europe 600 <.STOXX> já divulgaram seus resultados e 66 por cento delas atingiram ou superaram as projeções de lucro, enquanto 61 por cento atingiram ou superaram as expectativas para as receitas, segundo dados da Thomson Reuters Starline.

Em LONDRES, o índice Financial Times <.FTSE> avançou 0,61 por cento, a 6.402 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX <.GDAX> subiu 1,86 por cento, a 9.068 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 <.FCHI> ganhou 0,39 por cento, a 4.112 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib <.FTMIB> teve alta de 2,35 por cento, a 19.476 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 <.IBEX> registrou alta de 1,96 por cento, a 10.394 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 <.PSI20> teve ganho de 2,19 por cento, a 5.240 pontos.