Funerais curiosos tentam honrar vida e caprichos dos mortos

Arch West, criador do salgadinho Doritos, morreu no último final de semana, nos EUA, aos 97 anos. Para homenageá-lo, em seu enterro, seus parentes jogarão migalhas do famoso petisco sobre a urna com seus restos mortais.

West é uma das pessoas que ganharam destaque por conta de detalhes e curiosas homenagens envolvendo seus restos mortais. Veja outros casos:

1 - Pringles - Frederic Baur, o designer da embalagem das batatinhas Pringles, pediu que seus restos mortais fossem guardados em uma das latas cilíndricas que ele criou. O pedido foi honrado por seus filhos.

2 - 'Minuto de desordem' - Malcolm McLaren, ex-empresário da banda Sex Pistols que morreu de câncer aos 64 anos, pediu que fosse realizado um "minuto de desordem", em vez de um minuto de silêncio, em seu extravagante funeral, em 2010.

Seu caixão foi grafitado com os dizeres "too fast to live, too young to die" ("rápido demais para viver, jovem demais para morrer") e transportado em uma carruagem, ao som de Sid Vicious.

3 - Espaço - As cinzas de Gene Roddenberry, criador do seriado Star Trek, foram lançadas no espaço em 1997, em um tributo a sua obra. Como parte do funeral, os restos mortais de Roddenberry foram levadas a órbita junto aos de Timothy Leary (psicólogo e entusiasta do LSD) e aos de outras 22 pessoas.

As cinzas circularam a Terra até 2002, quando reentraram na atmosfera terrestre.

4 - Tiro de canhão - Hunter S. Thompson, expoente do chamado jornalismo gonzo, teve suas cinzas disparadas de um canhão, em um tributo pago por um amigo, o ator Johnny Depp.

5 - Maconha - O rapper americano Tupac Shakur nunca escondeu sua afinidade com a maconha. Após sua morte, seus ex-colegas de banda alegaram terem homenageado Shakur da melhor forma que podiam: em um vídeo tornado público neste ano, os músicos disseram ter misturado as cinzas do rapper com maconha, para então fumá-las.

A família negou, dizendo que as cinzas estão guardadas.

6 - Enterro na Lua - Considerado o pai da ciência planetária, Eugene Shoemaker foi um dos descobridores do cometa Shoemaker-Levy, em 1993. Seu enterro se destacou por ter sido o primeiro a ser realizado na superfície lunar, em 1999, onde foi deixada uma cápsula com seus restos mortais.

7 - Uísque e isqueiro - O cantor Frank Sinatra recebeu um típico funeral católico, mas com alguns detalhes nada religiosos. Em seu caixão foram colocados uma garrafa de uísque, um isqueiro e alguns centavos de dólar - para serem "usados", segundo relatos, para "telefonemas de emergência". Seu túmulo contém os dizeres: "o melhor ainda está por vir".

8 - Diamantes - As cinzas do geólogo Brian Tandy foram transformadas em diamantes sintéticos, em 2004, para que as pedras fossem usadas por seus familiares. Um diamante amarelo foi transformado em anel, por exemplo.

9 - Atraso - A atriz Elizabeth Taylor era conhecida por seu gosto por joias, casamentos e estilo impecável. Pouco antes de morrer, ela pediu que o serviço fúnebre fosse "elegantemente atrasado".

"Taylor deixou instruções para que (o serviço) começasse ao menos 15 minutos depois do agendado publicamente, com o anúncio: 'Ela queria se atrasar para seu próprio funeral'", segundo um comunicado do agente da atriz.

10 - Camisola e Ferrari - A socialite americana Sandra West, viúva de um magnata do setor petrolífero, exigiu, por escrito, ser enterrada em uma camisola, sentada no banco dianteiro de sua Ferrari azul. O pedido desencadeou uma batalha legal: seu irmão - que foi ameaçado de perder parte da herança caso não cumprisse o desejo - tentou invalidar a exigência na Justiça.

Após dois meses de impasse, um juiz ordenou que a vontade de West fosse cumprida. Ela foi enterrada em uma larga cova, vestida em sua camisola e sobre sua Ferrari. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.