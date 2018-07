Funeral de modelo sul-africana é marcado por raiva contra Pistorius

O corpo de Steenkamp foi transportado em um carro funerário preto para um crematório na cidade costeira de Port Elizabeth para uma cerimônia privada.

"Sem dúvida. Ele é um perigo para o público. Ele vai ser um perigo para as testemunhas. Ele deve ficar na cadeia. Ele já mostrou quão perigoso pode ser pelo que fez com Reeva", disse Gavin Venter, um ex-funcionário do pai de Reeva.

Também nesta terça, Pistorius participou de uma audiência em um tribunal de Pretória, em que foi acusado pelo promotor de ter disparado quatro tiros em Steenkamp através da porta do banheiro em sua casa de luxo, na semana passada.

O advogado de Pistorius disse que não há provas de assassinato.

(Reportagem de Helen Nyambura-Mwaura e Jon Herskovitz)