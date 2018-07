Furacão Gustav ofusca show republicano de McCain Sem pompa e com pouca política, o Partido Republicano abre sua convenção nacional na segunda-feira, evitando mais estardalhaço em sinal de respeito pela ameaça do furacão Gustav no sul do país. Temendo que as imagens de festividades republicanas sejam inapropriadas no momento em que uma forte tempestade se aproxima da costa do Golfo, McCain e seu partido farão uma reunião somente de negócios no primeiro dia da convenção. No domingo, McCain visitou um cento de preparação e reação a furacões, na esperança de evitar comparações com o presidente George W. Bush, que há três anos, quando da passagem do furacão Katrina por Nova Orleans, demorou para dar atenção à crise e foi chamado de alienado. "Tenho todas as expectativas de que não veremos os erros do Katrina serem repetidos", disse McCain por satélite de Saint Louis, no domingo, após ser informado sobre os preparativos contra a tempestade na região. "Houve muitos erros e eles foram cometidos em muitos níveis", disse a primeira-dama dos Estados Unidos, Laura Bush, ao programa "The Early Show", do canal CBS, quando perguntada se estava surpresa com as críticas feitas por McCain a George W. Bush quanto à sua ação durante o furacão Katrina. "Com certeza, aprendemos com eles (os erros)." A convenção de quatro dias irá formalizar McCain e a governador do Alaska, Sarah Palin, como candidatos republicanos a presidente e vice, para enfrentarem a chapa democrata formada por Barack Obama e Joe Biden em 4 de novembro. Obama encerrou a convenção democrata, na quinta-feira passada, com um discurso perante 75 mil seguidores num estádio em Denver. Os republicanos não quiseram especular sobre se e quando o resto da convenção vai acontecer. McCain disse à NBC News que poderia fazer seu discurso de aceitação da candidatura na quinta-feira, via satélite, da costa sul dos EUA. Bush e seu vice, Dick Cheney, haviam cancelado a participação na convenção mesmo antes que a redução da agenda fosse anunciada. A Casa Branca disse que Bush vai se dirigir à convenção nos próximos dias. Na segunda-feira haverá a inauguração oficial da convenção e alguns trâmites regimentais, segundo Rick Davis, gerente da campanha de McCain, acrescentando que haverá também algum tempo destinado a informar delegados e espectadores sobre como auxiliar nos trabalhos de ajuda às vítimas do furacão. A campanha de McCain fretou um avião para levar delegados de Estados da costa sul de volta a seus Estados, o que lhes permitiria participar dos preparativos contra a tempestade. Alguns republicanos esperam que McCain se beneficie com uma resposta forte e compassiva ao Gustav. A ausência de Bush e Cheney, que são amplamente impopulares entre o público, embora não sejam entre a base republicana, também é um fator que pode beneficiar McCain na corrida presidencial. Ambos os partidos tentam abordar a questão do Gustav sem parecer que tentam levar vantagem política. Nas pesquisas, Obama e McCain aparecem numa acirrada disputa. Levantamento CNN/Opinion Research Corp, divulgado no domingo, mostra Obama à frente por apenas 1 ponto (49-48), o que configura empate técnico. A pesquisa reflete a cobertura da convenção democrata e a indicação de Palin como vice de McCain. Obama disse que não vai visitar os locais por onde a tempestade passar por enquanto, para não sobrecarregar os serviços de emergência da região. Mas ele prometeu ajudar para que os 2 milhões de apoiadores que estão em sua lista de email se envolvam nos esforços de ajuda à região.