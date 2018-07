Garoto de 12 anos é baleado durante protesto em MG

Testemunhas relataram que o policial reformado Vanderley Gomes, de 72 anos, incomodado com o ato, saiu de casa armado e atirou no garoto quando ele pegava um saco de lixo de sua casa para queimar no protesto. O menino teria xingado o acusado, quando foi repreendido. Parentes da vítima, porém, disseram à PM que ele não participava da manifestação. Gomes foi levado para a delegacia e ficará preso à disposição da polícia. Ele e a criança eram vizinhos. O garoto permanece internado no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital de Minas Gerais, respirando com ajuda de aparelhos. A arma de Gomes, que não resistiu à prisão, foi apreendida faltando uma das seis balas.