Garoto morre em piscina de escola em Moema

O menino Bernardo Gonçalves, de 3 anos, morreu afogado na manhã de ontem na piscina do Centro Educacional Brandão, colégio particular em Moema, zona sul de São Paulo. Ele e outras dez crianças haviam participado de uma aula de educação física. Os alunos já tinham saído da piscina e seguiam para o vestiário para tirar as boias dos braços quando uma professora o viu desmaiado dentro da água, sem as boias.

Bernardo foi socorrido pela professora, recebeu massagem cardíaca e foi levado para o Hospital São Paulo, mas não resistiu.

A professora de educação física Raquel Silva Campos e a auxiliar Franciene Araujo Almeida foram detidas em flagrante e liberadas após o pagamento de fiança de R$ 10 mil cada uma. As duas foram autuadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), por imprudência ou negligência no cuidado com os alunos.

Para a delegada do 26.º DP Ancilla Vega, o colégio é corresponsável. Ela aguardará os laudos da morte, que devem sair em até 30 dias, para decidir se indicia o diretor da escola, Marcio Brandão Pereira, por negligência. Ancilla considera que havia poucos profissionais cuidando das crianças.

Em nota, a direção do centro afirmou que as circunstâncias da morte serão "rigorosamente apuradas". Também disse que ele "foi imediatamente atendido por profissionais da escola, treinados e certificados como socorristas" e se comprometeu a prestar apoio aos familiares do aluno.