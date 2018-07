Gerente vendia chope mais barato como Brahma em SP

Segundo a Secretaria de Segurança do Estado, o gerente do Bar do Léo foi autuado em flagrante após oferecer chope Ashby, que teria seu valor correto de R$ 5,30, como se fosse chope Brahma, pelo valor de R$ 9,40. De acordo com o delegado titular do DPPC, Marcelo Jacobucci, no site do bar há a informação de que o bar é abastecido diariamente com chope Brahma, "e isso não condiz com a realidade", afirmou Jacobucci.

Madir Milan, de 77 anos, irmã da proprietária do local, também foi autuada. O DPPC explica que a Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Município de São Paulo já interditou o bar, mas que ainda não determinou por quanto tempo ele permanecerá fechado.