Google compra produtora de guias de turismo Frommer's

A John Wiley & Sons, controladora da Frommer's, anunciou o acordo nesta segunda-feira, um ano após o Google ter revelado planos de comprar os populares guias de viagem Zagat, que fazem resenhas de restaurantes, hotéis e casas noturnas em todo o mundo.

Google e John Wiley & Sons não deram detalhes financeiros da transação.

"A equipe do Frommer's e a qualidade e escopo do conteúdo terão uma grande contribuição para a equipe do Zagat. Estamos entusiasmados para começar a trabalhar com ela em nosso objetivo de fazer uma resenha de cada lugar importante do mundo", afirmou o Google.

(Por Alexei Oreskovi)