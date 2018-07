Governistas da CPI dos Transportes de SP barram promotor

De acordo com integrantes da CPI como os vereadores Milton Leite (DEM), ligado aos perueiros, e Adilson Amadeu (PTB), próximo das empresários donos de viações de ônibus, é melhor ouvir Mazloum depois da análise de documentos pedidos à Prefeitura e ao governo de São Paulo. Ao todo, a comissão aprovou 43 requerimentos na primeira sessão, nesta terça-feira.

Um deles obriga o secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, a enviar ao Legislativo documentos sobre o sistema, incluindo cópias dos contratos da administração municipal com as empresas de ônibus e cooperativas de lotações. A assessoria da Secretaria Municipal de Transportes afirmou estar à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos à CPI. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.