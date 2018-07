Governo reajusta benefícios do INSS em 6,2%--DOU O governo publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira reajuste de 6,20 por cento nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir do início deste mês, após ter aprovado no final do ano passado aumento do salário mínimo para 678 reais.