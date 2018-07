Governo vê investimentos de R$100 bi em redes de telecomunicações

O programa contemplará parcerias com o setor privado, financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e as operações da estatal reativada Telebras, entre outras medidas, de acordo com nota no site do ministério.

O anúncio da preparação do estudo --elaborado a pedido da presidente Dilma Rousseff-- foi feito pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, nesta quarta-feira.

Do total de investimentos previstos, 25 bilhões de reais seriam aplicados na construção das redes centrais (backbones) e mais de 80 bilhões seriam destinados para as redes de distribuição(backhaul) e última milha de conexão final de clientes, segundo nota do ministério.

(Por Sérgio Spagnuolo)