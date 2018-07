Granizo danifica telhados em Mostardas-RS

Moradores de Santana do Livramento também perceberam a queda de granizo durante alguns minutos, mas não detectaram estragos em suas residências. Em Santa Maria, na região central do Estado, rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora derrubaram árvores e redes de energia elétrica em algumas ruas da cidade.

A previsão do 8º Distrito de Meteorologia mantém para amanhã a possibilidade de chuva forte em áreas isoladas do Rio Grande do Sul, com vento de intensidade fraca a moderada, com rajadas. A temperatura, que hoje oscilou entre 9,4 graus em Bom Jesus e 28,5 graus em Uruguaiana, fica entre 11 graus e 24 graus no território gaúcho.